Минобороны: ВС России овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль возвышенность в районе Времевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российском Министерстве обороны в пятницу, 14 октября.

— Российские военные, преследуя отступающие подразделения ВСУ, заняли ряд высот около населенного пункта Времевка в ДНР, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военнослужащим удалось уничтожить более 90 солдат украинской армии и технику: два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов выложил в своем блоге несколько постов с интервалом в минуту, сообщая о новых взрывах в городе. Также в СМИ появилась информация о срабатывании систем ПВО над Белгородом.

Накануне, 13 октября, в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея. Как сообщил мэр города Вячеслав Гладков, дом получил некритические разрушения, несмотря то, что серьезно пострадал техэтаж.

После стало известно о гибели нескольких человек после взрывов в поселке Октябрьский Белгородской области. Уточняется, что в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами и произошла их детонация.