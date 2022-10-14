Названы самые распространенные в России мошеннические схемы

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Более 80 процентов россиян сталкивались с мошенниками за последние месяцы, такие результаты показал опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ. Были также определены самые часто встречающиеся мошеннические схемы.

Наиболее часто у россиян вымогают деньги под предлогом выгодных вложений. С этим сталкивались 55 процентов опрошенных.

Также часто мошенники пытаются получить данные банковской карты и иные закрытые сведения, представляясь сотрудником банка или правоохранительных органов.

На третьем месте оказались электронные письма с вирусами или ссылками на вредоносные ресурсы. В этом случае после перехода происходит блокировка гаджета, а затем злоумышленники хотят получить деньги за разблокировку, передает RT.

Привычка детей проводить все свободное время в гаджетах играет на руку киберпреступникам, которые через подростков получают возможность добраться до сбережений и персональных данных их родителей. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.