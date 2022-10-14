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ARD: Швеция, Дания и ФРГ отказались совместно расследовать взрывы на «Северных потоках»

Дарья Сорокина
В мире
ARD: Швеция, Дания и ФРГ отказались совместно расследовать взрывы на «Северных потоках»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Швеция, Дания и Германия отказались совместно расследовать взрывы на «Северных потоках». Теперь страны ведут собственные расследования по случившемуся на газопроводах, сообщил в пятницу, 14 октября, телеканал ARD.

— Никаких совместных расследований. Швеция, Дания и Германия хотели вместе расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет за это ответственность. Но Швеция попрощалась с Объединенной следственной группой (JIT), а затем и Дания, — передается в сообщении.

Уточняется, что именно шведы стали обеспокоены секретностью расследования и отказались от совместных действий.

12 октября Владимир Путин сообщил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом международного терроризма. Путин подчеркнул, что мировая экономика переживает острый кризис, вызванный в том числе «откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка», уничтожающих инфраструктуру конкурентов.

13 октября в Дании заявили о проблемах в расследовании на «Северных потоках» из-за снарядов времен Второй мировой войны, находящихся на дне Балтийского моря.

Дания Швеция Расследования Северный поток
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