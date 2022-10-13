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В Дании заявили о проблемах в расследовании на «Северных потоках» из-за снарядов

Василий Плиткин
В мире
В Дании заявили о проблемах в расследовании на «Северных потоках» из-за снарядов
Фото: shutterstock

Снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил глава Минобороны Дании Мортен Бедсков в четверг, 13 октября.

— Это район, отмеченный наличием боеприпасов времен Второй мировой войны, использованных или неиспользованных. Их много на дне моря, так что это не так просто, — сказал министр.

Работа по расследованию инцидента продолжается, приводит слова Бедскова агентство AFP.

26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом международного терроризма. Глава государства в этом ключе подчеркнул, что мировая экономика переживает острый кризис, вызванный в том числе «откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка».

13 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет обыкновения «стрелять себе в ногу», разрушая собственную газотранспортную систему.

Дания Энергетика Северный поток
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