Путин заявил, что российской армии пришлось «зайти и открыть воду в Крым»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российским войскам пришлось «зайти и открыть воду в Крым». Об этом он рассказал в пятницу, 14 октября.

По словам российского лидера, на территории полуострова, где проживает 2,4 миллиона человек, украинская сторона «взяла и воду отрубила».

— Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий, — передает слова главы государства РИА Новости.

До этого Владимир Путин заявил, что нисколько не жалеет о решении начать специальную военную операцию на Украине. Он также добавил, что если бы специальная операция не была начата, то России пришлось бы вскоре столкнуться с военным конфликтом.

Глава государства уточнил, что необходимости наносить массированные удары по Украине, по его мнению, на текущий момент нет. Путин отметил, что Министерство обороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины. По его словам, из «29 объектов семь не были поражены».