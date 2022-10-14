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Президент Таджикистана призвал не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Евгений Жуков
В мире
Президент Таджикистана призвал не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР
Фото: Администрация президента РФ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил главу Российской Федерации Владимира Путина не вести политику в отношении стран Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. Об этом стало известно в пятницу, 14 октября.

На саммите Совета глав государств СНГ Рахмон, обращаясь к российскому коллеге, отметил, что Таджикистан всегда относился с уважением к российской стороне. Назвав РФ главным стратегическим партнером, таджикский лидер призвал к симметричному отношению.

— Нас не 100–200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали, — передает слова президента Таджикистана портал informburo.kz.

Рахмон также отметил, что больше двух миллионов граждан уезжают в Россию не только работать, но и учиться, а также проходить лечение.

До этого сообщалось, что глава РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в Астане. Президент России призвал по максимуму использовать добрую волю при решении любых конфликтов и споров на пространстве Содружества Независимых Государств.

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