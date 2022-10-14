Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин назначил Игоря Овчинникова главой управы Савеловского района

Евгений Жуков
Город
Сергей Собянин назначил Игоря Овчинникова главой управы Савеловского района
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Игорь Овчинников занял должность главы управы Савеловского района столицы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 14 октября.

— Назначить Овчинникова Игоря Александровича на должность главы управы Савеловского района города Москвы, — передается в тексте указа.

Служебный контракт с Овчинниковым заключен на срок полномочий мэра столицы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами Москвы.

До этого, 3 октября, сообщалось, что указом мэра Александр Валитов был освобожден от должности главы управы Молжаниновского района. Как уточняется, чиновник был уволен по собственной инициативе.

22 сентября Собянин назначил Ирину Андрейчикову на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Восточного административного округа (ЮВАО). Ее служебный контракт рассчитан на пять лет.

11 августа глава города назначил на должность руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

Работа Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте