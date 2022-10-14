Сергей Собянин назначил Игоря Овчинникова главой управы Савеловского района

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Игорь Овчинников занял должность главы управы Савеловского района столицы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 14 октября.

— Назначить Овчинникова Игоря Александровича на должность главы управы Савеловского района города Москвы, — передается в тексте указа.

Служебный контракт с Овчинниковым заключен на срок полномочий мэра столицы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами Москвы.

До этого, 3 октября, сообщалось, что указом мэра Александр Валитов был освобожден от должности главы управы Молжаниновского района. Как уточняется, чиновник был уволен по собственной инициативе.

22 сентября Собянин назначил Ирину Андрейчикову на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Восточного административного округа (ЮВАО). Ее служебный контракт рассчитан на пять лет.

11 августа глава города назначил на должность руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.