Возлюбленный подарил Вале Карнавал автомобиль за 10 миллионов рублей

В ноябре блогерше Вале Карнавал исполнится 21 год. Ее возлюбленный Саша Стоун не стал дожидаться праздника и заранее поздравил девушку. Он преподнес тиктокерше дорогую машину: золотистый BMW i8 с откидными дверями, которая стоит около 10 миллионов рублей.
Карнавал призналась, что давно мечтала о таком автомобиле.
— В эту малышку я влюбилась давно, летом мы в Сочи катались на такой же в аренду! Ну и понеслось, все лето говорила о том, что хочу такую в гараж, пару раз чуть не купила, — рассказала она подписчикам.
Знаменитость эмоционально отреагировала на вручение такого подарка. Сначала она даже не поверила, что ей реально подарили элитную машину.
— Ты с ума сошел! — заявила блогерша Стоуну.
После она поблагодарила возлюбленного за такой щедрый жест.
— Это первый настолько дорогой подарок в моей жизни, до сих пор не понимаю, что происходит, да вы и сами все видели. А самый главный подарок — это мужик мой, — написала Карнавал в Telegram-канале.
Певица Юлианна Караулова решила подарить своему годовалому сыну элитное жилье в столице. Такую покупку она сделала малышу в честь его первого дня рождения, который состоялся этой весной.