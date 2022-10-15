Возлюбленный подарил Вале Карнавал автомобиль за 10 миллионов рублей

Фото: vk/karna.val.music

В ноябре блогерше Вале Карнавал исполнится 21 год. Ее возлюбленный Саша Стоун не стал дожидаться праздника и заранее поздравил девушку. Он преподнес тиктокерше дорогую машину: золотистый BMW i8 с откидными дверями, которая стоит около 10 миллионов рублей.

Карнавал призналась, что давно мечтала о таком автомобиле.

— В эту малышку я влюбилась давно, летом мы в Сочи катались на такой же в аренду! Ну и понеслось, все лето говорила о том, что хочу такую в гараж, пару раз чуть не купила, — рассказала она подписчикам.

Знаменитость эмоционально отреагировала на вручение такого подарка. Сначала она даже не поверила, что ей реально подарили элитную машину.

— Ты с ума сошел! — заявила блогерша Стоуну.

После она поблагодарила возлюбленного за такой щедрый жест.

— Это первый настолько дорогой подарок в моей жизни, до сих пор не понимаю, что происходит, да вы и сами все видели. А самый главный подарок — это мужик мой, — написала Карнавал в Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал Вали Карнавал

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