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Возлюбленный подарил Вале Карнавал автомобиль за 10 миллионов рублей

Юлия Курганова
Общество
Возлюбленный подарил Вале Карнавал автомобиль за 10 миллионов рублей
Фото: vk/karna.val.music

В ноябре блогерше Вале Карнавал исполнится 21 год. Ее возлюбленный Саша Стоун не стал дожидаться праздника и заранее поздравил девушку. Он преподнес тиктокерше дорогую машину: золотистый BMW i8 с откидными дверями, которая стоит около 10 миллионов рублей.

Карнавал призналась, что давно мечтала о таком автомобиле.

— В эту малышку я влюбилась давно, летом мы в Сочи катались на такой же в аренду! Ну и понеслось, все лето говорила о том, что хочу такую в гараж, пару раз чуть не купила, — рассказала она подписчикам.

Знаменитость эмоционально отреагировала на вручение такого подарка. Сначала она даже не поверила, что ей реально подарили элитную машину.

— Ты с ума сошел! — заявила блогерша Стоуну.

После она поблагодарила возлюбленного за такой щедрый жест.

— Это первый настолько дорогой подарок в моей жизни, до сих пор не понимаю, что происходит, да вы и сами все видели. А самый главный подарок — это мужик мой, — написала Карнавал в Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Вали Карнавал

Певица Юлианна Караулова решила подарить своему годовалому сыну элитное жилье в столице. Такую покупку она сделала малышу в честь его первого дня рождения, который состоялся этой весной.

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