Байден сообщил о выделении военной помощи Украине на 725 миллионов долларов

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 миллионов долларов. Об этом сообщается в заявлении, распространенном в пятницу, 14 октября, пресс-службой Белого дома.

В документе сказано, что американский лидер «предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение на общую сумму до 725 миллионов долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине», передает ТАСС.

10 октября сообщалось, что Байден пообещал президенту Украины Зеленскому предоставить Украине передовые системы ПВО. Также американский лидер в разговоре с президентом Украины осудил ракетные удары РФ.

4 октября Байден во время телефонного разговора с Зеленским сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 625 миллионов долларов. Уточняется, что в рамках поддержки США предоставят киевским властям «дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили».