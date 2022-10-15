Везунчики по жизни: названы знаки зодиака, которые никогда не сталкиваются с бедами

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Астрологи назвали семь знаков зодиака, которых судьба оберегает от неприятностей. Они почти никогда не сталкиваются с бедами и проблемами, их считают настоящими счастливчиками.

Девам во всем и всегда везет. Вероятнее всего, это связано с их педантичностью, потому что благодаря именно данной черте характера они могут обустроить свою жизнь таким образом, что все вокруг будет идеально. Из-за этого в их жизни мало промахов и нет никакого беспокойства. Представители этого знака пребывают под надежной защитой высших сил.

Невзирая на свою вспыльчивость, Львы всегда выходят сухими из воды. Без неприятностей тоже не обходится, но представители этого знака знают, что им нужно делать, чтобы ничто не омрачило их жизнь. Сообразительность и развитый интеллект помогают Львам избегать бед и проблем. Благодаря своему обаянию представители знака склоняют на свою сторону особо влиятельных людей, которые тоже их оберегают от неприятностей.

У Близнецов хорошо развита интуиция, благодаря чему они всегда находят выход из любой ситуации. Им только требуется остановиться и прислушаться к тому, что говорит внутренний голос. Только так им удастся избежать любых проблем и неприятностей в жизни. Близнецы могут разносторонне мыслить и в нужный момент всегда оказываются там, где им нужно быть. Удача любит их еще и за то, что они всегда смотрят на все позитивно и не зацикливаются на негативе.

Стрельцы — это целеустремленные и смелые люди, благодаря чему они всегда добиваются поставленной цели. В противном случае они не видят смысла в жизни. Благодаря уверенности Стрельцы считаются счастливчиками, ведь ни одна беда их не затронет. Они всегда найдут выход из любой ситуации и выгоду там, где ее не может быть.

Если Скорпион будет следовать своей интуиции, то он обязательно достигнет успеха. Он никогда не пройдет мимо удачи и всегда пойдет ей навстречу. Люди этого знака могут предчувствовать неприятности, поэтому сразу же находят способ, чтобы в них не попасть. У них особенно развита интуиция и есть шестое чувство, благодаря чему они считаются везунчиками.

Рыбы тоже являются везунчиками, потому что всегда получают все даром, и это благодаря своим притягательным качествам. У них есть то, что помогает им получать от жизни все, чего они захотят, и при этом не прикладывая никаких усилий. В некоторых случаях представители знака могут прикинуться беззащитными и слабыми, лишь бы втереться в доверие к какому-то человеку и заполучить желаемое.

Благодаря нетрадиционному мышлению у Водолеев есть все шансы быть счастливыми и не сталкиваться с проблемами. Они очень общительны и изобретательны, при этом всегда открыты к новому и с радостью берутся за любое дело. Водолеи не боятся трудностей, поэтому они их даже не замечают. Их неординарные идеи помогут достичь большого успеха и обрести счастье, сообщается на портале Rsute.

Знак зодиака может многое сказать о том, насколько мужчина интересен и неутомим в постели. Также он определяет его интимные предпочтения и выбор партнерши, сообщили астрологи. Они рассказали, представители каких знаков зодиака могут похвастаться статусом прекрасного любовника.