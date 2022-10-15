Пленный боец заявил, что в ВСУ занимались мародерством, используя символику армии РФ

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Украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, при этом они использовали символику Вооруженных сил России. Об этом сообщил находящийся в плену заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск, майор Николай Мищенко.

Он рассказал, что его батальон располагался на Заводе Ильича. Бойцы осуществляли вылазки в город.

— Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника. Они выходили с целью дестабилизации разведывательных данных и дестабилизации общей обстановки, — заявил пленный боец.

Мищенко отметил, что Вооруженные силы Украины хотели ввести мирных жителей в панику и осуществляли мародерские действия. Обратно военные приносили еду и сигареты, сообщает РИА Новости.

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Вооруженные силы России взяли под контроль возвышенность в районе Времевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 14 октября. Военнослужащим удалось уничтожить более 90 солдат украинской армии и технику: два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.