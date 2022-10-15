Вильфанд предупредил о наступлении предзимья в центре европейской части РФ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Новый синоптический сезон — предзимье начнется в центре европейской части России в середине следующей недели. Прогнозируется похолодание до плюс пяти градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— С середины следующей недели, числа с 19, начнется заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября. Температура днем будет пять градусов тепла в Московском регионе. Такое похолодание затронет весь центр европейской части России, — рассказал он.

Вильфанд объяснил, что для метеорологов существует шесть, а не четыре сезона года — первая и вторая части лета, а также предзимье. Главными факторами данного деления по сезонам являются разница температуры между экватором и полюсом и различие температуры между океанами и континентами, передает ТАСС.

Вильфанд рассказал, когда в Москве появятся первые снежинки. По его словам, говорить о полноценном снеге в столице пока еще рано. Однако первые снежинки москвичи смогут наблюдать уже на следующей неделе.