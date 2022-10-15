Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд предупредил о наступлении предзимья в центре европейской части РФ

Юлия Курганова
Общество
Вильфанд предупредил о наступлении предзимья в центре европейской части РФ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Новый синоптический сезон — предзимье начнется в центре европейской части России в середине следующей недели. Прогнозируется похолодание до плюс пяти градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— С середины следующей недели, числа с 19, начнется заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября. Температура днем будет пять градусов тепла в Московском регионе. Такое похолодание затронет весь центр европейской части России, — рассказал он.

Вильфанд объяснил, что для метеорологов существует шесть, а не четыре сезона года — первая и вторая части лета, а также предзимье. Главными факторами данного деления по сезонам являются разница температуры между экватором и полюсом и различие температуры между океанами и континентами, передает ТАСС.

Вильфанд рассказал, когда в Москве появятся первые снежинки. По его словам, говорить о полноценном снеге в столице пока еще рано. Однако первые снежинки москвичи смогут наблюдать уже на следующей неделе.

Прогнозы Роман Вильфанд Москва Россия Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте