Вильфанд рассказал, когда в Москве появятся первые снежинки

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Говорить о полноценном снеге в Москве пока еще рано. Однако первые снежинки горожане смогут наблюдать уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Я не исключаю снег, но это не такой снег, о котором вы думаете. Все-таки ночные температуры еще будут преимущественно положительные, хотя уже днем в четверг максимальная температура будет от плюс пяти до плюс восьми градусов, — заметил он.

По словам синоптика, если снег и пойдет, то это будут просто очень маленькие снежинки, летающие по ночам в воздухе. Остальные осадки на следующей неделе, добавил Вильфанд, будут просто «нудными осенними дождями», передает агентство городских новостей «Москва».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. Он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе погода в Москве значительно ухудшится и в город придет глубокая осень. Он заметил, что уже к следующим выходным столбики термометров могут опуститься до минусовых температур.