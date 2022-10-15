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Приметы и советы

Главный психиатр Москвы сообщил, что может спровоцировать нарушение сна

Юлия Курганова
Общество
Главный психиатр Москвы сообщил, что может спровоцировать нарушение сна
Фото: shutterstock

Нарушение сна является чувствительным индикатором психического неблагополучия. Об этом рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

— Одним из первых проявлений психического неблагополучия — мы говорим о тревожно-депрессивных расстройствах, связанных со стрессом, — является нарушение сна. Оно может проявляться в форме затрудненного засыпания. Бывает так, что человек быстро засыпает, а затем ночью просыпается и не может уснуть, или ранние пробуждения, когда за несколько часов до будильника он просыпается, не может уснуть, и потом полдня ходит разбитый, — сообщил врач.

По его словам, сон — это один из мощнейших регуляторов состояния. Поэтому если нормализовать сон, то человек выйдет из психического неблагополучия. Нужно, чтобы сон был здоровым, то есть длился не менее восьми часов.

— Очень важно соблюдать интернет-гигиену — постараться поменьше заглядывать в смартфон. Поменьше алкоголя, побольше движений и свежего воздуха — и все будет хорошо, — отметил Костюк.

Психиатр сообщил, что депрессией как заболеванием страдают немного людей, ей больше подвержены женщины и мнительные, тревожные люди. Он уточнил, что часто тревожно-депрессивные расстройства не проявляются бессонницей, тревогой. Бывает, что человек испытывает неблагополучие, например, в области грудной клетки, сердца, затрудненное дыхание, нехватку воздуха, головные боли, но у него нет болезней сердца и органов дыхания, сообщает РИА Новости.

Московский психолог Денис Хакимов рассказал о способах поддержания психологического комфорта. Каждый человек хочет быть здоровым в самом широком понимании этого слова. Прежде всего, конечно, на ум приходят отсутствие болезней и хорошее самочувствие. Но не менее важен и психологический статус, эмоциональная стабильность, внутренняя целостность.

Депрессия Сон Психиатрия
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