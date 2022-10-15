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Елизавета Боярская назвала атрибуты настоящей москвички

Юлия Курганова
Общество
Елизавета Боярская назвала атрибуты настоящей москвички
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Атрибуты настоящей москвички назвала актриса Елизавета Боярская.

— Ты москвичка, когда в этом городе у тебя появились свои врачи, салоны красоты, косметолог, магазин с фруктами, мясник, ветеринар, — рассказала она в интервью «Москвич Mag».

Также, женщина, по мнению артистки, становится настоящей москвичкой, когда у нее есть любимые места на все случаи жизни: лучшее кафе для завтрака, место для встреч с друзьями и прочее.

Боярская, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, призналась, что не может назвать себя москвичкой.

— Когда есть все свое, ты человек этого города. Хотя я, конечно, следовала рекомендациям московских друзей, но ничего не появилось, — сказала знаменитость.

Назван любимый хлеб москвичей. Жители столицы в четыре раза чаще покупают белый хлеб, нежели черный. А по форме самые популярный хлеб — «батон» и «кирпич». Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберМаркета» и холдинга «Коломенский». Они проанализировали онлайн- и офлайн-покупки хлеба среди граждан.

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