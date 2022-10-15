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Центр «Тигр» в Приморье готов взять обнаруженных в квартире москвички лесных котов

Юлия Курганова
Общество
Центр «Тигр» в Приморье готов взять обнаруженных в квартире москвички лесных котов
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Центр реабилитации амурских тигров и других редких животных в Приморском крае (МРОО «Центр «Тигр») готов приютить трех краснокнижных дальневосточных лесных котов, которые были обнаружены в квартире москвички. Об этом сказал руководитель центра Виктор Кузьменко.

— Без всяких проблем можем принять их, если это действительно дальневосточные лесные коты, если они чистокровные, — заявил он.

Кузьменко добавил, что для этого животных нужно осмотреть, передает РИА Новости.

13 октября сообщалось, что трех амурских лесных котов, занесенных в Красную книгу, изъяли у женщины в САО. Сотрудники Головинской межрайонной прокуратуры совместно со специалистами департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили в квартире жилого дома на 5-м Войковском проезде три особи дальневосточных лесных кошек. Двух самок и одного самца перевезли в центр поддержки, где для них созданы все необходимые условия.

По данному факту прокуратура проводит проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

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