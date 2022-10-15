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Новый тематический поезд «Сибирь здесь» появился в метро Москвы

Лейла Алиева
Город
Новый тематический поезд «Сибирь здесь» появился в метро Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Сокольническая линия Карта всех событий

В столичном метро запустили новый тематический поезд «Сибирь здесь». Об этом в субботу, 15 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Сегодня на линию вышел тематический поезд «Сибирь здесь», благодаря которому пассажиры смогут больше узнать об этом регионе. Это уже шестой тематический состав, который мы запустили в этом году, — рассказа он.

Оформления транспорта посвящено истории регионов Сибири, ее природным богатствам, главным достопримечательностям и выдающимся жителям. Поезд будет курсировать по Сокольнической линии полгода, а остановки будут объявлять голоса известных сибиряков, среди которых народные артисты России Денис Мацуев и Нина Усатова, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в честь 20-летия Московского международного Дома музыки в столице выпустили лимитированные карты «Тройка» и проездные «Единый». Уточняется, что в общей сложности в продажу поступили пять тысяч экземпляров лимитированной карты, а приобрести их в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях: «Площадь Революции», «Арбатская», «Маяковская», «Павелецкая».

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