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Приметы и советы

В Москве приступили к промывке дорог и тротуаров шампунем

Лейла Алиева
Город
В Москве приступили к промывке дорог и тротуаров шампунем
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Стартовали работы по промывке дорог и тротуаров шампунем в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. В недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб, — говорится в сообщении.

При этом моющее средство является полностью безопасным и разлагается в почве, а также не содержит кислот и щелочей. После того как завершится промывка с шампунем, дороги и тротуары промоют обычной водой.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» призвали автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

Накануне уличное освещение и архитектурную подсветку в столице перевели на зимний режим работы. Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Так, в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи отключается освещение вестибюлей станций метро, а в три часа ночи — подсветка мостов в центре столицы.

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