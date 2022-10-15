Таксист принял роды у пассажирки во время поездки в Москве

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Столичный таксист помог принять роды у клиентки во время поездки. Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

По словам водителя, беременная женщина подошла к машине, но так и не села. Она стояла и держалась за дверь, мужчина понял, что у нее начались схватки, хотя виду клиентка не подала. Однако позже женщина стала кричать на всю улицу и упала на заднее сиденье, протянув водителю телефон с набранным номером мужа.

— Я ему так и сказал: «Добрый вечер! Мы рожаем, что нам делать? Он вызвал скорую, но она долго ехала. Я забил в навигаторе ближайший роддом. Но пассажирка уже начала рожать, — вспоминает водитель.

Таксист — от акушерских дел человек далекий, но в тот момент внутри мужчины что-то щелкнуло, и он оперативно и профессионально помог роженице. Уже через несколько минут он держал малыша на руках. Приехав в роддом, водитель обнаружил, что их не ждали, и ему пришлось перелезать через забор, чтобы охрана открыла ворота, передает «Комсомольская правда».

В июле в столичном метрополитене случилось похожее событие — на станции метро «Марксистская» пассажирка родила девочку. «Вечерняя Москва» из первых уст узнала подробности о том, как проходили роды.