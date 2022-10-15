Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стремоусов: ВСУ начали активные попытки наступления в Херсонской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стремоусов: ВСУ начали активные попытки наступления в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ

Украинские военные планируют наступление в Херсонской области. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

— Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника — дорога Дудчаны — Берислав, — заявил он.

По словам Стремоусова, основной целью украинских войск является закрепление позиций на правом берегу Днепра, поэтому местным жителям рекомендуется забрать детей и покинуть данную территорию. Также началась активная боевая фаза, однако российская армия готова отражать все атаки и защищать Херсонскую область, отметил политик в эфире программы «Соловьев Live».

До этого Минобороны показало видео срыва атаки ВСУ в Херсонской области. На кадрах видно, как армия Украины предприняла попытку атаковать позиции российских подразделений, однако встретили отпор.

В результате российская армия ликвидировала четыре танка, пять БМП и свыше 20 боевиков ВСУ, тем самым сорвав наступление со стороны Украины.

Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте