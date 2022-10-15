Стремоусов: ВСУ начали активные попытки наступления в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные планируют наступление в Херсонской области. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

— Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника — дорога Дудчаны — Берислав, — заявил он.

По словам Стремоусова, основной целью украинских войск является закрепление позиций на правом берегу Днепра, поэтому местным жителям рекомендуется забрать детей и покинуть данную территорию. Также началась активная боевая фаза, однако российская армия готова отражать все атаки и защищать Херсонскую область, отметил политик в эфире программы «Соловьев Live».

До этого Минобороны показало видео срыва атаки ВСУ в Херсонской области. На кадрах видно, как армия Украины предприняла попытку атаковать позиции российских подразделений, однако встретили отпор.

В результате российская армия ликвидировала четыре танка, пять БМП и свыше 20 боевиков ВСУ, тем самым сорвав наступление со стороны Украины.