Yahoo News Japan: США нечего противопоставить российскому «Посейдону»

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Российская ядерная торпеда «Посейдон» представляет серьезную угрозу для США. Об этом в субботу, 15 октября, пишет издание Yahoo News Japan.

Так, «Посейдон» движется под водой и при взрыве способен создать цунами высотой 500 метров, которое обрушится на прибрежные города, а высота статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра. Таким образом, волна цунами захлестнула бы весь город.

По словам военного эксперта Кадзухико Иноуэ, российская ядерная торпеда имеет неограниченный радиус действия, благодаря чему ее перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью становится практически невозможным. При этом у США нет оружия, которое можно противопоставить «Посейдону», поэтому он имеет для страны серьезную угрозу.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия может уничтожить за полчаса США и Европу ядерным ударом. По его словам, применение ядерного оружия — безумие, а доведение до того, чтобы это произошло, также является безрассудством.