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Приметы и советы

Маск заявил о способности РФ за полчаса уничтожить США и Европу ядерным ударом

Лейла Алиева
В мире
Маск заявил о способности РФ за полчаса уничтожить США и Европу ядерным ударом
Фото: Thomas Hawk / CC BY-NC 2.0

Россия может уничтожить за полчаса США и Европу ядерным ударом. Об этом в субботу, 15 октября, заявил американский предприниматель Илон Маск.

— Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом, — отметил он в Twitter.

По словам бизнесмена, применение ядерного оружия — безумие. При этом доведение до того, чтобы это произошло, по его мнению, также является безумием.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX отказалась финансировать спутниковый интернет Starlink на Украине. О том, чем потеря сервиса обернется для украинской армии, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого издание Vice сообщило, что предприниматель мог беседовать с Путиным на тему Украины перед тем, как опубликовать в Twitter свои посты. В этих публикациях основатель SpaceX назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Илон Маск Россия Ядерное оружие
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