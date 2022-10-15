Маск заявил о способности РФ за полчаса уничтожить США и Европу ядерным ударом

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Россия может уничтожить за полчаса США и Европу ядерным ударом. Об этом в субботу, 15 октября, заявил американский предприниматель Илон Маск.

— Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом, — отметил он в Twitter.

По словам бизнесмена, применение ядерного оружия — безумие. При этом доведение до того, чтобы это произошло, по его мнению, также является безумием.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX отказалась финансировать спутниковый интернет Starlink на Украине. О том, чем потеря сервиса обернется для украинской армии, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого издание Vice сообщило, что предприниматель мог беседовать с Путиным на тему Украины перед тем, как опубликовать в Twitter свои посты. В этих публикациях основатель SpaceX назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.