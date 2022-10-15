Украинское правительство признало вовлеченность НАТО в боевые действия на стороне ВСУ

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Вооруженным силам Российской Федерации на Украине фактически противостоят военные подразделения НАТО. Об этом в субботу, 15 октября, сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.

По словам украинского политика, Москва становится сильнее из-за нерешительности, которую демонстрирует «демократический мир».

Она также добавила, что ведение спецоперации России на Украине дает ВС РФ «опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО».

Однако Стефанишина подчеркнула, что Киев не согласится на мирное урегулирование конфликта, пока РФ представляет «какую-либо военную угрозу».

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для реализации переговорного процесса с Украиной Кремлю придется дождаться изменения позиции действующего главы государства Владимира Зеленского либо его преемника.

Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.