Песков прокомментировал отказ Киева от диалога с Москвой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для переговорного процесса с Киевом Москве придется дождаться изменения позиции действующего главы государства Владимира Зеленского либо его преемника. Об этом во вторник, 4 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Ну а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа, — отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что переговоры требуют участия двух сторон. Он подчеркнул, что Россия еще до начала специальной военной операции являлась сторонницей того, чтобы выдвинутые РФ условия обеспечивались «мирными, дипломатическими, переговорными средствами», передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

О том, что кроется за этим решением, «Вечерней Москве» объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.