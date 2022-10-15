Более 80 артистов выступили в Музее Победы в рамках патриотического проекта

Фото: Музей Победы

В Музее Победы выступили более 80 артистов на мероприятии в рамках Патриотического творческого проекта «Журавли Победы». Об этом в субботу, 15 октября, рассказали в пресс-службе музея.

— Своим творчеством гостей музея порадовали участники образцового хореографического ансамбля «Весна». Деятельность этого коллектива направлена на сохранение и популяризацию народных традиций, воспитание любви к Родине, — передается в тексте сообщения.

В мероприятии также приняли участие студия эстрадной песни «Манго», вокальный квартет «Девчата». Кроме того, на концерте выступили солистка Оксана Иващук, балалаечник-виртуоз Сергей Маленкин и другие артисты. Зрители смогли увидеть яркие танцевальные композиции, а также услышать русские народные и патриотические песни.

14 октября в Музее победы прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».