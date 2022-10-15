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Белый дом негодует из-за слов Аббаса Путину о недоверии к США

Егор Провоторов
В мире
Белый дом негодует из-за слов Аббаса Путину о недоверии к США
Фото: Администрация президента РФ

Представители Белого дома «пришли в ярость» из-за слов президента Палестины Махмуда Аббаса, произнесенных им на встрече с российским визави Владимиром Путиным в Астане. Палестинский лидер заявил о недоверии к США и о недопустимости того, чтобы Штаты в одиночку занимались разрешением арабо-израильского конфликта.

Как пишет портал Axios со ссылкой на свои источники, в американской администрации также довели свое недовольство до сведения советников Аббаса. Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома подтвердил, что в Вашингтоне разочарованы подобным заявление.

Аббас на встрече с Путиным в Казахстане приветствовал поддержку Москвой урегулирования на Ближнем Востоке, раскритиковав действия США «на палестино-израильском треке».

В США при этом не считают Россию тем партнером, который необходим палестинской стороне для помощи в урегулировании, пишет ТАСС.

— Президент Байден же, наоборот, продемонстрировал приверженность США в течение многих десятилетий поиску продуктивных решений и работе над прочным миром, который необходим для продвижения стабильности и процветания на Ближнем Востоке, — подчеркнул представитель СНБ.

Накануне На Украине вступил в силу указ, в котором констатируется «невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». Что кроется за этим решением, «Вечерней Москве» объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

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