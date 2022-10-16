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Выяснилось, в каком состоянии находятся пострадавшие при теракте под Белгородом

Егор Провоторов
Происшествия
Выяснилось, в каком состоянии находятся пострадавшие при теракте под Белгородом
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Состояние одного из пострадавших при теракте на военном полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области оценивается медиками как тяжелое.

Еще три человека из 15 пострадавших в настоящее время отправлены на амбулаторное лечение, другие — получили легкие царапины и незначительные ранения конечностей, уточнил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Известно, что двое граждан одной из республик СНГ устроили теракт на военном полигоне под Белгородом в субботу, 15 октября. Мужчины, по информации Минобороны РФ, начали обстреливать личный состав подразделения в ходе подготовки добровольцев.

В результате инцидента злоумышленники были ликвидированы ответным огнем. Известно, что на месте происшествия работали представители правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

26 сентября в Усть-Илимске во время инструктажа в местном военкомате один из призывников выбежал на кафедру и несколько раз выстрелил военкому в спину из обреза. Подробности о произошедшем читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

Белгород Пострадавшие Терроризм
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