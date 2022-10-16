Москвичам рассказали, когда нужно будет «переобуть» автомобиль в этом году

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Менять летние шины на зимние нужно при определенных погодных условиях. Сделать это нужно при среднесуточной температуре воздуха около 5-7 градусов выше нуля и появлении заморозков по ночам, рассказал журналистам управляющий одного из интернет-магазинов шин Андрей Назаров.

При этом если автолюбитель предпочитает не шипованные колеса, то «переобуваться» можно уже сейчас, цитирует специалиста издание «Подмосковье сегодня».

Однако слишком ранняя смена резины может ускорить износ шин. Все зависит от того, как водитель использует свой автомобиль. По словам Назарова, жителям российской столицы можно еще несколько дней передвигаться на летней резине.

— Следите за прогнозами синоптиков. Пока еще можно обходиться летней резиной. Но уже на следующей неделе обещают похолодание, — резюмировал специалист.

Накануне автоэксперт Владимир Бахарев объяснил «Вечерней Москве», что делать при отказе тормозов. Он отметил, что сами по себе тормоза не отказывают.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто назвал главную ошибку, которую совершают многие россияне при покупке автомобиля. По его словам, часто автолюбители делают выбор в пользу подержанной иномарки, а не новой отечественной машины, поскольку следуют устаревшим представлениям.