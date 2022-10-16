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Певец Владимир Девятов рассказал о ранении внука в ходе спецоперации

Егор Провоторов
Общество
Певец Владимир Девятов рассказал о ранении внука в ходе спецоперации
Фото: Из личного архива Владимира Девятова

Внук певца Владимира Девятова Дмитрий получил ранение в ходе специальной военной операции. Инцидент произошел еще весной, однако рассказать об этом артист решился лишь сейчас.

По словам знаменитости, 21-летний юноша был призван в армию осенью прошлого года, чуть позднее подписал контракт с Вооруженными силами, и в феврале отправился на Донбасс. Весь месяц юноша не выходил на связь с родными и близкими.

Девятов заметил, что вся семья очень беспокоилась о состоянии молодого человека. В марте он позвонил родственникам из военного госпиталя.

— У него кисть серьезно ранена, и осколок мины прошел навылет через ногу. Врачи говорят, что надо работать, что все должно восстановиться. Рука работает, но слабо, — рассказал Девятов в эфире телеканала НТВ.

Анализируя произошедшее, артист уверенно заявил, что гордится своим внуком, с которым они родились в один день.

В субботу, 15 октября, теракт произошел в одной из воинских частей под Белгородом. Двое граждан стран СНГ открыли огонь по подразделению добровольцев, которые готовились к отправке на передовую в Донбассе. 11 человек погибли, еще 15 — ранены.

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