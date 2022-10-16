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Москвичам пообещали облачную погоду и до 13 градусов тепла в воскресенье

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали облачную погоду и до 13 градусов тепла в воскресенье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 16 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха в столице составит 11-13 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер днем будет юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

В Московской области 16 октября температура составит 9-14 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве появятся первые снежинки. По его словам, говорить о полноценном снеге в столице пока еще рано. Однако первые снежинки москвичи смогут наблюдать уже на следующей неделе.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь заявил, что на следующей неделе погода в Москве значительно ухудшится и в город придет глубокая осень. Он заметил, что уже к следующим выходным столбики термометров могут опуститься до минусовых температур.

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