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Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с профессиональным праздником

Георгий Соланович
Общество
Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с профессиональным праздником
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны с профессиональным праздником. Телеграмма была опубликована на сайте главы государства в воскресенье, 16 октября.

— Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства. <...> С удовлетворением отмечу, что дорожники подходят к своему профессиональному празднику с хорошими результатами: строятся и обновляются сотни километров федеральных и региональных дорог, укрепляется опорная сеть автомагистралей, широко внедряются передовые логистические технологии, повышается безопасность дорожного движения, — отмечается в сообщении.

Путин пожелал работникам и ветеранам здоровья и всего наилучшего, а также подчеркнул, что дорожное хозяйство России является важной составляющей единой транспортной системы, от которой зависят социально-экономическое развитие страны и качество жизни людей.

Глава государства отметил, что в планах правительства на 2023–2027 годы — строительство и модернизация автомагистралей, мостов и транспортных развязок. Так, Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 10 сентября открыли участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе.

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