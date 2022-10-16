Четыре страны отказались участвовать в Евровидении-2023

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Музыкальный конкурс Евровидение, который пройдет в следующем году в британском городе Ливерпуль, будет проигнорирован как минимум четырьмя странами.

Так, 13 октября от участия в мероприятии отказалась Черногория. По информации телеканала RTCG, страна не отправит своего представителя на конкурс из-за высоких расходов. После этого к Черногории присоединилась Северная Македония.

Босния и Герцеговина, а также Болгария тоже приняли решение не участвовать в Евровидении-2023. Официальной причиной послужило «финансовое положение», однако, по мнению наблюдателей, страны остались недовольны результатами голосования за звание победителя прошлого музыкального конкурса: первое место тогда заняла Украина.

Отказаться от участия в мероприятии в следующем году грозится и Румыния. Страна до сих пор находится в списке конкурсантов, но, по данным ФАН, Бухарест тоже недоволен победой Украины на Евровидении-2022.

О том, что песенный конкурс в 2023 году пройдет в Великобритании, Европейский вещательный союз сообщил в конце июля. При этом Украина сразу пройдет в финал конкурса как победительница 2022 года.

В начале июня Европейский вещательный союз объявил, что Украина не будет принимать на своей территории песенный конкурс Евровидение в следующем году.