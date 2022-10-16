Белгородский губернатор выразил соболезнования близким погибших при теракте на военном полигоне

Фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования близким погибших при теракте на военном полигоне Западного военного округа (ЗВО) региона.

— Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы сделаем, поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, при инциденте погибли и были ранены многие военнослужащие. Всем выжившим оказывается медицинская помощь, лекарств хватает.

Губернатор добавил, что жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет, в данный момент региональные власти занимаются восстановлением поврежденных объектов.

Двумя гражданами одной из стран СНГ был совершен теракт на полигоне в Белгородской области во время специальной военной подготовки добровольцев перед отправкой на передовую спецоперации на Украине. 11 человек погибли, еще 15 — ранены.

Мужчины, по информации Минобороны РФ, начали обстреливать личный состав подразделения в ходе подготовки добровольцев. В результате инцидента злоумышленники были ликвидированы ответным огнем. Известно, что на месте происшествия работали представители правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.