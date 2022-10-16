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СМИ: Шесть стран ЕС восстановили торговлю с РФ до уровня февраля

Георгий Соланович
В мире
СМИ: Шесть стран ЕС восстановили торговлю с РФ до уровня февраля
Фото: flickr/minoritenplatz8

Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля текущего года. Это следует из анализа данных национальных статистических служб, проведенного РИА Новости.

Так, в июне 2022 года импорт товаров из РФ оказался выше февральских значений в Словении, Хорватии, Чехии, на Мальте, в Испании, Бельгии, Люксембурге, на Кипре, в Эстонии и Болгарии. Экспорт в Россию в июне в свою очередь оказался выше зимних значений у семи стран ЕС.

В информационном агентстве резюмировали, что шесть стран еврозоны — Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония — восстановили с Россией и экспорт, и импорт.

Центробанк РФ допустил возможность роста экономики страны в 2023 году. Кроме того, в документе ЦБ отмечается, что в России удастся избежать масштабной рецессии. При этом в случае удачного развития событий уровень годовой инфляции в России приблизится к целевому показателю четыре процента.

При этом отмечается, что ЦБ также не исключает рисков экономического и финансового кризиса в мире в качестве одного из альтернативных сценариев. Будущий кризис может быть сопоставим с экономической ситуацией, которая наблюдалась в 2007–2008 годах.

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