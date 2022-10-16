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Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником

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Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства столицы с профессиональным праздником. Сообщение было опубликовано на официальном сайте мэра в воскресенье, 16 октября.

— Дорожное хозяйство — важнейшая составляющая инфраструктуры Москвы. <...> От того, насколько современным, качественным и ухоженным будет дорожное полотно, во многом зависят развитие города, комфорт, безопасность и благополучие горожан. <...> Для работников дорожного хозяйства нет нерешаемых задач. Уверен, что так будет и впредь, — отмечается в поздравительной телеграмме.

Собянин подчеркнул, что сотрудники дорожного хозяйства столицы обеспечивают обслуживание дорожного полотна круглосуточно и в любое время года. Так, в текущем году было отремонтировано более 23 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия, в том числе на ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах и Ярославском шоссе.

До этого работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что дорожное хозяйство страны является важной составляющей единой транспортной системы, а также пожелал сотрудникам здоровья и всего наилучшего.

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