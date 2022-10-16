В России выявили 12 354 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в российских регионах выявили 12 354 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в воскресенье, 16 октября.

За указанный период в России зафиксировали 94 летальных исхода от коронавируса. При этом 744 пациента с диагностированным ковидом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровел 18 441 человек, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Telegram / Стопкоронавирус.рф

Недавно доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, нужно ли опасаться роста числа заражений распространяющейся мутировавшей формы «омикрона» — нового варианта COVID-19 «цербер».

Аграновский пояснил, что штаммы группы «омикрон» являются очень заразными, но при этом число смертей от него остается на низком уровне. Специалист также подчеркнул необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции.

Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавируса. Это произошло из-за снижения числа смертей среди зараженных COVID-19.