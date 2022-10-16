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ПФР напомнил о выплатах, положенных отцам в России

Георгий Соланович
Общество
ПФР напомнил о выплатах, положенных отцам в России
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Отцы в России могут получать пособие при рождении ребенка, материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ряд других выплат. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР) 16 октября, в День отца.

В ПФР уточнили, что отец имеет право получить единовременное пособие при рождении ребенка в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Сертификат на материнский (семейный) капитал мужчина может получить по тем же причинам.

Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года мужчина обретает в том случае, если он является неработающим, а мать либо лишена родительских прав, либо умерла, либо считается пропавшей, отбывает наказание за преступление или считается частично недееспособной.

Отец также может получать пособие на ребенка с 8 до 17 лет, выплату в размере 10 тысяч рублей при уходе за ребенком-инвалидом и досрочную пенсию за воспитание такого ребенка при наличии не менее 20 лет стажа.

Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что часть пенсионной выплаты могут удержать при наличии у человека задолженности. Однако в России запрещено взыскивать с пенсий более 50 процентов в счет суммы долга на законодательном уровне.

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