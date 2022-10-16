Главархив Москвы ко Дню отца опубликовал книгу детских рассказов о папах

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Главархив Москвы ко Дню отца, который отмечается в России каждое третье воскресенье октября, опубликовал книгу «Слово об отце» с рассказами детей о своих папах и архивными семейными фотографиями. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— В книге представлены фотографии известных ученых, музыкантов, актеров театра и кино, режиссеров, спортсменов, медиков с их детьми. <...> Главархив Москвы также собрал в книге сочинения сегодняшних школьников о своих отцах в рамках федерального проекта «Крепкая семья» — говорится в сообщении.

В книгу попали рассказы детей не только из Москвы, но и из других городов России. «Слово» доступно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Библиотека», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В начале октября специально ко Дню учителя Главархив и Департамент образования Москвы опубликовали видеоистории о жизни известных педагогов. С архивными материалами работали школьники. Истории о жизни педагогов дети подготовили в рамках проекта «Лаборатория «Живая история».