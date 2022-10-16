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Два автомобиля столкнулись на юге Москвы

Евгений Белоусов
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Два автомобиля столкнулись на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Мусы Джалиля, 38к1 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на улице Мусы Джалиля. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ДТП автобусы маршрутов м77 и м86 следуют измененной трассой. Горожан призвали быть внимательными и слушать объявления водителей, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого Дептранс сообщил, что около Липецкой улицы на МКАД загорелся автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

14 октября на внутренней стороне 15-го километра МКАД грузовой автомобиль наехал на ограждения и опрокинулся на проезжую часть. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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