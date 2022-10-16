Салливан: Ответ США в случае ядерного удара России не будет зависеть от его масштаба

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Ответ США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будет зависеть от масштаба удара. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации, — подчеркнул он.

По словам Салливана, США, страны НАТО, а также Китай и Индия сейчас работают над тем, чтобы послать России убедительный сигнал о том, что ей не следует использовать ядерное оружие, передает ТАСС.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия может уничтожить за полчаса США и Европу ядерным ударом. По его словам, применение ядерного оружия — безумие, а доведение до того, чтобы это произошло, также является безрассудством.

11 октября сообщалось, что НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания в ближайшее время. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, проведение учений является путем к предотвращению эскалации на Украине, а их отмена, наоборот, станет плохим сигналом.