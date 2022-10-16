Американская журналистка Эпплбаум: На Западе никто не хочет победы Украины

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Запад не представляет последствия победы Украины в конфликте и потому не желает этого. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявила американо-британская журналистка Энн Эпплбаум.

— Как это (победа Украины — прим. «ВМ») изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим, — сказала она.

Эпплбаум подчеркнула, что проблема поставок танков из Германии на Украину кроется именно в данном отношении к Киеву на Западе. Там, как и в США, считает журналистка, просто не понимают, как будет выглядеть победа Украины.

Журналистка задалась вопросом, хочет ли Запад победы Украины и готов ли к такому исходу и его последствиям, передает РИА Новости.

18 сентября глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что партнеры Германии еще не отправляли Украине боевые танки западного образца, поэтому страна тоже воздержится от этого.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин отказался осуществить поставки танков на Украину из-за опасности развития конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.