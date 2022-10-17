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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег

Егор Провоторов

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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Начало декабря является периодом установления постоянного снежного покрова в Москве, согласно климатическим наблюдениям. Однако первые редкие снежинки с дождем возможны уже в пятницу, 21 октября, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, за последние 70 лет по причине глобального потепления произошли серьезные перемены. В середине XX века средней датой установления снежного покрова в столичном регионе была середина ноября, в 80-90 годы прошлого века — 22 ноября, в начале XXI века — 28-30 ноября.

Существует вероятность, по которой первый мокрый снег в столичном регионе выпадет в конце рабочей недели, пишет ТАСС.

— В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет, — сообщил Вильфанд журналистам.

В московский регион придет похолодание, к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже ноля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» накануне поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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