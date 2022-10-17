Это полная ложь: Мбаппе впервые прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе впервые прокомментировал слухи о своем уходе из клуба ПСЖ. На прошлой неделе появилась информация, что форвард уже зимой хочет сменить команду из-за невыполненных руководством парижан обещаний.

Футболист заявил, что счастлив в Париже и «никогда не просил» об уходе из команды в январе. Мбаппе подчеркнул, что был в шоке после появления подобной информации и не имеет к ней никакого отношения, пишет телеканал Матч ТВ.

— Это полная ложь, — подчеркнул французский нападающий.

Килиан Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако» в 2017 году. В составе парижан форвард стал четырехкратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Действующее соглашение француза с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Накануне нападающий возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире по версии Forbes. По данным издания, за текущий сезон Мбаппе заработает 128 миллионов долларов. Так, 110 из них являются зарплатой, еще 18 — спонсорские контракты.