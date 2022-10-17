Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Это полная ложь: Мбаппе впервые прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ

Егор Провоторов
Спорт
Это полная ложь: Мбаппе впервые прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе впервые прокомментировал слухи о своем уходе из клуба ПСЖ. На прошлой неделе появилась информация, что форвард уже зимой хочет сменить команду из-за невыполненных руководством парижан обещаний.

Футболист заявил, что счастлив в Париже и «никогда не просил» об уходе из команды в январе. Мбаппе подчеркнул, что был в шоке после появления подобной информации и не имеет к ней никакого отношения, пишет телеканал Матч ТВ.

— Это полная ложь, — подчеркнул французский нападающий.

Килиан Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако» в 2017 году. В составе парижан форвард стал четырехкратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Действующее соглашение француза с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Накануне нападающий возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире по версии Forbes. По данным издания, за текущий сезон Мбаппе заработает 128 миллионов долларов. Так, 110 из них являются зарплатой, еще 18 — спонсорские контракты.

Футбол Франция Контракты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте