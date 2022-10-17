В Минстрое предложили привлечь безработных граждан к работе на стройках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В данный момент в строительной отрасли России трудятся порядка 11 миллионов человек. При этом требуется еще от трех до пяти миллионов сотрудников. Частично закрыть проблему можно, если привлекать к сотрудничеству безработных граждан. Об этом журналистам рассказали в Общественном совете при Министерстве строительства РФ.

В частности там отметили, что в настоящее время на учете в службе занятости находятся более 1,8 млн человек. В этой связи в Минстрое уже приступили к разработке системы привлечения граждан к строительным специальностям.

Ответственный секретарь комиссии по профессиональному образованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева заметила, что необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. Также стоит создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для различных проектов.

Глава комиссии по проектному финансированию совета Рифат Гарипов заметил, что востребованные в строительстве неквалифицированные кадры — укладчиков, каменщиков — возможно подготовить достаточно быстро. При этом для обучения специалистов высокого уровня, к которым относятся монтажники, бетонщики и электрогазосварщики, потребуется больше времени, пишет газета «Известия».

Накануне правительство России утвердило комплексную пятилетнюю государственную программу «Строительство», реализация которой начнется с января 2023 года.