Кабмин утвердил комплексную пятилетнюю госпрограмму строительства с 2023 года

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Правительство России утвердило комплексную пятилетнюю государственную программу «Строительство», реализация которой начнется с января 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 12 октября.

Как отмечается, стратегическими приоритетами новой госпрограммы станут развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической инфраструктур для формирования комфортной среды, а также минимизация негативного воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду.

В основу программы легла федеральная адресная инвестиционная программа. Документ предусматривает переход к пятилетнему планированию государственных инвестиций в строительство объектов недвижимости. На сайте кабмина уточняется, что ранее программа инвестиций формировалась каждый год.

Ответственность за реализацию возложена на Минстрой. В ближайшие дни ведомство подготовит паспорт комплексной программы, куда будут внесены конкретные показатели ее реализации.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, программа создаст условия для разработки нового порядка управления капитальными вложениями и их финансирования. Он добавил, что аналогичные подходы необходимо соблюдать в регионах для сбалансирования региональных программ строительства.

До этого кабинет министров утвердил план по работе экономики РФ при частичной мобилизации.