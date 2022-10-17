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Москвичам рассказали, как предприниматели помогли улучшить инвестпортал

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали, как предприниматели помогли улучшить инвестпортал
Фото: Pexels

В этом году согласно пожеланиям пользователей в столице обновили инвестиционный портал, добавили новые полезные инструменты для предпринимателей. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Развивая цифровую экосистему Москвы, мы как можно чаще взаимодействуем с самими пользователями. Это помогает понять, насколько сервисы и онлайн-ресурсы отвечают их задачам, удобно ли ими пользоваться, что стоит улучшить и какие новые функции нужны горожанам. Благодаря пожеланиям предпринимателей в некоторых разделах инвестпортала была изменена навигация, а в карточках объектов торгов появилось больше информации, которая помогает принять решение, — рассказал он.

Также обновился личный кабинет, где важным элементом стала гибкая настройка интерфейса, которая позволяет получать только актуальную для них информацию. Модернизация затронула и инвестиционную карту, которая содержит информацию более чем о 150 бизнес-площадках как для небольших компаний, так и для крупных производителей.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, обновление инвестиционной карты позволит предпринимателям оценить как инфраструктуру вокруг потенциальных площадок для бизнеса, так и узнать проходимость локации в разное время суток, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно москвичей пригласили пройти обучение в столичной школе социального предпринимателя. Выпускники получат право приоритетного зачисления в акселератор социальных проектов.

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