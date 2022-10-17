Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев сообщил о завершении монтажа освещения на станции «Марьина Роща» БКЛ

Елена Самойлова
Город
Андрей Бочкарев сообщил о завершении монтажа освещения на станции «Марьина Роща» БКЛ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты заканчивают монтаж освещения на платформе и в вестибюле станции «Марьина Роща» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 17 октября.

— Все архитектурное освещение на станции, кроме лестничных спусков в зоне пересадок и выхода в город, закарнизное, то есть светильники укладываются в лоток, спрятанный за архитектурной стеной из натурального камня. На лестницах установлены круглые светильники, которые крепятся к стенам, — рассказал заммэра.

Андрей Бочкарев сообщил о завершении монтажа освещения на станции «Марьина Роща» БКЛ Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Глава Стройкомплекса добавил, что на сегодняшний день завершены работы по установке поручней в зоне пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро. А на действующей станции «Марьина Роща» восстановлены рамки панно, которые демонтировали для устройства трех проходов на новую станцию БКЛ, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил о появлении метромостов между БКЛ и электродепо «Аминьевское».

Строительство Департамент градостроительной политики Москвы Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте