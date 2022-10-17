Андрей Бочкарев сообщил о завершении монтажа освещения на станции «Марьина Роща» БКЛ

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты заканчивают монтаж освещения на платформе и в вестибюле станции «Марьина Роща» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 17 октября.

— Все архитектурное освещение на станции, кроме лестничных спусков в зоне пересадок и выхода в город, закарнизное, то есть светильники укладываются в лоток, спрятанный за архитектурной стеной из натурального камня. На лестницах установлены круглые светильники, которые крепятся к стенам, — рассказал заммэра.

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Глава Стройкомплекса добавил, что на сегодняшний день завершены работы по установке поручней в зоне пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро. А на действующей станции «Марьина Роща» восстановлены рамки панно, которые демонтировали для устройства трех проходов на новую станцию БКЛ, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил о появлении метромостов между БКЛ и электродепо «Аминьевское».