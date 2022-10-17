Пленный сержант «Азова» рассказал о лжи Зеленского про оборону Мариуполя

Фото: president.gov.ua

Публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, что боевики «Азова»* в Мариуполе решили держаться до последнего — ложь. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал находящийся в заключении сержант нацбатальона Михаил Швец.

— Нам сказали, нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего, — заявил он.

По словам пленного сержанта, никаких предложений бойцам не поступало, был только приказ стоять до конца. Такое отношение заставило украинских солдат понять, утверждает Швец, кто Киев относится к ним как к простому пушечному мясу, передает РИА Новости.

В августе Генеральная прокуратура РФ выяснила, что члены украинского националистического батальона «Азов» используют запрещенные методы ведения войны, в частности пытают мирное население и убивают детей.

2 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики ВСУ устроили очередную провокацию в Херсонской области Украины. Они расстреляли автобус с мирными жителями, которых эвакуировали на подконтрольные киевским властям территории.

*Запрещенная в России террористическая организация.