Ведущий «Пока все дома» Кизяков рассказал, что увел будущую жену из семьи

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Телеведущий Тимур Кизяков, наиболее известный по программе «Пока все дома», поделился историей знакомства со своей женой Еленой. На тот момент она была замужем, однако Кизякова это не смутило.

Артист рассказал, что впервые он встретился с будущей супругой в «Останкино». Он признался, что влюбился в Елену с первого взгляда. Тогда коллеги Кизякова язвительно шутили над внезапными чувствами, но ведущий действовал решительно, и вскоре девушка ответила на ухаживания ведущего.

Их роман развивался быстро, однако Елена состояла в официальном браке, что являлось препятствием для влюбленных. Тогда она быстро приняла решение о расставании с мужем. И не пожалела — они с Кизяковым счастливы вместе уже около 25 лет.

При это телеведущий не считает себя разлучником и уверен, что просто «забрал свое». Он отметил, что рано или поздно это должно было произойти, передает «Пятый канал».

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