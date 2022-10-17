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Хакеры рассказали о «ломающих» Google поисковых запросах

Елена Самойлова
Общество
Хакеры рассказали о «ломающих» Google поисковых запросах
Фото: Unsplash

Обнаружен ряд поисковых запросов, которые выводят поисковик от Google из строя. Об этом сообщили пользователи форума Hacker News в понедельник, 17 октября.

Одним из запросов является фраза how many emojis on iOS (англ. «сколько эмодзи в iOS» — прим. «ВМ»). После ввода словосочетания система обрабатывает данные медленнее, а затем на экране высвечивается оповещение об ошибке с просьбой повторить поиск позже.

Вскоре пользователи форума выяснили, что такое сообщение появляется и с другими фразами: how many emojis on windows или how many emojis on lumia. Оказалось, что причиной ошибки является обращение поисковика к сайту emojipedia.org — справочнику по эмодзи в стандарте Unicode.

Отмечается, что на данный момент ошибку исправили, передает «Газета.ru».

10 октября неизвестные хакеры совершили кибератаки на информационные системы некоторых крупнейших аэропортов США. В результате произошли нарушения в работе сайтов, информирующих о загруженности и времени ожидания в аэропортах. При этом управление воздушным движением и линии связи с самолетами не подверглись атакам.

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